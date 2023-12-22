Мишустин заявил, что власти РФ делают все для развития госуслуг в Донбассе и Новороссии

Российские власти делают все для развития госуслуг в Донбассе и Новороссии. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Роструда Михаилом Иванковым.
По его словам, власти работают по всем направлениям для того, чтобы жители новых регионов не ощущали разницы в предоставлении государственных услуг. Мишустин подчеркнул, что жители Донбасса и Новороссии должны получить возможность спокойно пройти переобучение по соответствующим специальностям, которые востребованы в стране.
Ранее Мишустин поручил активизировать процесс модернизации боевых систем.
Видео: Правительство России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все