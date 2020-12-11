Мишустин заявил, что в декабре регионы получат 480 тысяч доз вакцины от COVID-19

Министерство здравоохранения России сформировало график распределения препарата по субъектам.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Министерство здравоохранения России уже сформировало графики распределения по регионам лекарства от коронавируса. Об этом политик заявил на совещании с производителями вакцин.

Уточняется, что в декабре регионы получат 480 тысяч доз вакцины от коронавируса. Планируется, что постепенно в России выйдут на плановое производство препарата.

Также в России уже отрываются первые пункты вакцинации. Их количество будет расти с поставками препарата.

Ранее мы сообщали о том, что российское производство вакцины от COVID-19 столкнулось с объективными ограничениями.

Видео: government.ru