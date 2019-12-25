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Ювелиры Петербурга попросили Мишустина вернуть налоговые льготы для отрасли
Сегодня, 20:38
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Ювелиры Петербурга попросили Мишустина вернуть налоговые льготы для отрасли

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Подписанты указывают, что соответствующий законопроект уже подготовил депутат Госдумы Михаил Делягин. 

Петербургские представители ювелирной отрасли направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину открытое письмо с просьбой о поддержке сферы в условиях экономического кризиса. Бизнес просит вернуть налоговые льготы, передает "Деловой Петербург". 

В документе авторы отмечают, что в марте этого года в Налоговом кодексе был зафиксирован запрет производителям и продавцам ювелирных изделий применять упрощенную и патентную системы налогообложения с 1 января следующего года. Авторы уверены, что из-за этого с рынка может уйти до 94% всех представителей, а без работы останется более 300 тыс. человек. Более того, цены на ювелирную продукцию малого бизнеса вырастут на 50%. Подписанты указывают, что соответствующий законопроект уже подготовил депутат Госдумы Михаил Делягин. 

Ранее мы сообщали, что за март цены на ювелирные изделия выросли в Петербурге на 50%. На рост цены повлиял курс рубля и стоимость логистики.

Фото: pexels
 

Теги: мишустин, налоговые льготы, ювелирное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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