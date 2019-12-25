  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За март цены на ювелирные изделия выросли в Петербурге на 50%
Сегодня, 10:29
83
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

За март цены на ювелирные изделия выросли в Петербурге на 50%

0 0

На рост цены повлиял курс рубля и стоимость логистики.

В Петербурге цены на ювелирные изделия в марте относительно предыдущего месяца выросли на 50,7%. Такие данные приводит "Петростат".

По словам управляющего партнера бренда Sokolov Артема Соколова, цены на ювелирные украшения отражали динамику биржевых котировок золота и курса рубля.

По данным "Фридом финанс", подорожание связано и с ростом стоимости логистики: доставка драгоценных металлов и камней подорожала на 30-50%.

Также в Петербурге выросла стоимость ОСАГО.

Фото: pexels

Теги: драгоценные металлы, цены, ювелирные изделия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии