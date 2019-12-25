За март цены на ювелирные изделия выросли в Петербурге на 50%

На рост цены повлиял курс рубля и стоимость логистики.

В Петербурге цены на ювелирные изделия в марте относительно предыдущего месяца выросли на 50,7%. Такие данные приводит "Петростат".

По словам управляющего партнера бренда Sokolov Артема Соколова, цены на ювелирные украшения отражали динамику биржевых котировок золота и курса рубля.

По данным "Фридом финанс", подорожание связано и с ростом стоимости логистики: доставка драгоценных металлов и камней подорожала на 30-50%.

Также в Петербурге выросла стоимость ОСАГО.

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