За март цены на ювелирные изделия выросли в Петербурге на 50%

В Петербурге цены на ювелирные изделия в марте относительно предыдущего месяца выросли на 50,7%. Такие данные приводит "Петростат".
По словам управляющего партнера бренда Sokolov Артема Соколова, цены на ювелирные украшения отражали динамику биржевых котировок золота и курса рубля.
По данным "Фридом финанс", подорожание связано и с ростом стоимости логистики: доставка драгоценных металлов и камней подорожала на 30-50%.
Также в Петербурге выросла стоимость ОСАГО.
Фото: pexels
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