  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:24
108
shuwioll Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мишустин заявил, что ВВП России по итогам второго квартала 2021 года превысил докризисный уровень

0 0

Он отметил, что наблюдается положительная динамика в сфере инвестиций.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам тринадцатого саммита АСЕМ (Форум "Азия - Европа") заявил, что по итогам второго квартала 2021 года ВВП России превысил докризисный уровень. Он отметил также, что ситуация на рынке труда улучшилась.

Наблюдается положительная динамика в сфере инвестиций.

Михаил Мишустин, премьер-министр России 

По его словам, в настоящее время приоритетом властей стран АСЕМ должно быть обеспечение устойчивого посткризисного восстановления. Мишустин подчеркнул, что Россия в этом вопросе готова принимать самое активное участие. Премьер-министр сказал, что уже сейчас успешно решаются многие задачи по оздоровлению экономики и социальной сферы.

Ранее Михаил Мишустин также заявил, что что пришло время провести "Экспо" в России. 

Видео: Правительство РФ

Теги: докризисный уровень, премьер-министр михаил мишустин
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии