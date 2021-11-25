Мишустин заявил, что ВВП России по итогам второго квартала 2021 года превысил докризисный уровень

Он отметил, что наблюдается положительная динамика в сфере инвестиций.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам тринадцатого саммита АСЕМ (Форум "Азия - Европа") заявил, что по итогам второго квартала 2021 года ВВП России превысил докризисный уровень. Он отметил также, что ситуация на рынке труда улучшилась.

Наблюдается положительная динамика в сфере инвестиций. Михаил Мишустин, премьер-министр России

По его словам, в настоящее время приоритетом властей стран АСЕМ должно быть обеспечение устойчивого посткризисного восстановления. Мишустин подчеркнул, что Россия в этом вопросе готова принимать самое активное участие. Премьер-министр сказал, что уже сейчас успешно решаются многие задачи по оздоровлению экономики и социальной сферы.

Ранее Михаил Мишустин также заявил, что что пришло время провести "Экспо" в России.

Видео: Правительство РФ