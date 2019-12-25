Мишустин выделил на поддержку семей с детьми дополнительно 34 млрд рублей

Благодаря дополнительному финансированию количество детей из многодетных семей, получающих помощь, возрастет на 48 тысяч.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно 28,3 млрд рублей на поддержку семей с детьми от трех до семи лет. На эти цели ранее правительство уже направило 276 млрд рублей. Информация опубликована на сайте кабмина.

Кроме того, дополнительные 5,9 млрд рублей выделило правительство на поддержку семей с тремя детьми и более детьми, пока они воспитывают ребенка до трех лет. Ранее на эти цели правительство выделило 59 млрд рублей.

Это все ежемесячные выплаты. В первом размер пособия зависит от среднедушевого дохода семьи, он может составлять от 50 до 100% регионального прожиточного минимума ребенка. В настоящее время такие выплаты получают порядка 2,7 млн детей. Благодаря дополнительному финансированию количество детей из многодетных семей, получающих помощь, возрастет на 48 тысяч. Сейчас такие выплаты получают примерно 620 тыс. семей.

Фото: pixabay