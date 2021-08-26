Глава кабмина РФ назвал проблемы с городскими набережными и оценил доступ к чистой питьевой воде.

Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал о том, что благоустройство прибрежных зон в городах привлекает новых инвесторов и путешественников. Такое заявление чиновник сделал во время выступления на форуме "Среда для жизни: город и вода", который проводится на территории Нижнего Новгорода. Гость мероприятия акцентировал внимание участников на том факте, что у 67% городов страны есть набережные. При этом только 10% из этого количества благоустроены. Сейчас реконструкция объектов ведется, в частности, в Магадане и Иркутской области.

Уже видно, как развитие этих территорий привлекает внимание инвесторов: реальные инвесторы туда приходят, видя, что процесс сдвинулся. Появляются дополнительные возможности для создания новых рабочих мест и, конечно, привлечения туристов как со всей страны, так и из-за рубежа. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт объяснил, что регионы столкнулись с проблемой обеспечения оборудования для очистных сооружений, а также обеспечением людей чистой питьевой водой. Сейчас работа над решением этих вопросов ведется в рамках национальных проектов. Из федерального бюджета на проект "Чистая вода" будет направлено 26 млрд рублей.

Мишустин: удачные практики комплексного развития территорий в регионах надо тиражировать.

Видео: Youtube/ДОМ РФ