Мишустин оценил расходы на снижение углеродного следа РФ

Адаптация к энергопереходу является одной из важных задач, отметили в российском правительстве.

Ежегодные расходы на меры по снижению углеродного следа могут составить от одного до двух процентов ВВП страны. Об этом в видеообращении к участникам Гайдаровского форума сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, адаптация к энергопереходу является одной из важных задач.

Ежегодно расходы на комплексные меры по снижению углеродного следа, по предварительной оценке, могут составить от 1 до 2% ВВП в горизонте до 2050 года. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Российские власти планируют двигаться в данном вопросе по нескольким направлениям. Так, планируется восстанавливать лесные массивы после их вырубки, а также развивать альтернативные источники энергии.

Мишустин напомнил, осенью прошлого года в России приняли стратегию низкоуглеродного развития. По словам председателя российского правительства, реализация данной программы должна обеспечить государству достижение углеродной нейтральности до 2060 года.

Ранее глава российской Счетной Палаты Алексей Кудрин назвал энергетический переход самым большим вызовом для национальной экономики.

Видео: Правительство РФ