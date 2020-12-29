Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил обсудить взаимные визиты ученых и артистов РФ и Белоруссии в 2021 году. Заявление он сделал во время встречи со своим белорусским коллегой Романом Головченко.
Наряду с вопросами экономического сотрудничества особое внимание мы уделяем традиционно нашим культурно-гуманитарным связям.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Он отметил, что особенно это касается взаимодействию в сферах науки, культуры и образования.
Ранее мы писали, что Москва и Минск создают совместное производство российской вакцины в Белоруссии. Мишустин подчеркнул, что решение принято в соответствии с поручением Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Видео: Youtube/TASS
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