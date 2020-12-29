Особо сильное взаимодействие в сферах науки, культуры и образования.

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил обсудить взаимные визиты ученых и артистов РФ и Белоруссии в 2021 году. Заявление он сделал во время встречи со своим белорусским коллегой Романом Головченко.

Наряду с вопросами экономического сотрудничества особое внимание мы уделяем традиционно нашим культурно-гуманитарным связям. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Он отметил, что особенно это касается взаимодействию в сферах науки, культуры и образования.

Ранее мы писали, что Москва и Минск создают совместное производство российской вакцины в Белоруссии. Мишустин подчеркнул, что решение принято в соответствии с поручением Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Видео: Youtube/TASS