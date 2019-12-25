Мишустин назвал приоритетной задачей довести товарооборот РФ и КНР до $200 млрд

Глава кабмина РФ провел онлайн-встречу с китайским коллегой Ли Кэцяном.

Глава российского правительства Михаил Михаил Мишустин считает приоритетной задачей в ближайшие три года довести двусторонний товарооборот РФ и КНР до 200 млрд долларов. Такое заявление чиновник сделал в рамках выступления по видеосвязи с коллегой, премьер-министром Государственного совета Пекина Ли Кэцяном.

Мы уже вышли на хорошие результаты. Прежде всего - по взаимной торговле. В январе - октябре текущего года объем товарооборота увеличился на 31% и составил почти 110 млрд долларов. По итогам 12 месяцев рассчитываем выйти на новые рекордные показатели. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт полагает, что одной из основных особенностей в российско-китайских отношениях является то, что они охватывают все области и направления экономического взаимодействия. Мишустин также оценил энергетическое сотрудничество. В РФ полагают, что оно имеет комплексный и стратегический характер. Среди достижений чиновник назвал бесперебойную работу газопровода "Сила Сибири", а также регулярные поставки сжиженного природного газа по проекту "Ямал-СПГ" по Северному морскому пути китайским заказчикам. В вопросе развития мирного атома стороны также пришли к пониманию. При помощи российских специалистов в КНР создаются четыре новых энергетических блока для АЭС. ПЛанируется расширить взаимодействие за счет инициатив, внесенных Китаю "Росатомом".

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Фото: Правительство России

