Бренд-менеджер iMARS рассказала о продвижении отечественных товаров на китайском рынке

Китайский рынок привлекает российских экспортеров и многие считают, что Китай "съест" все, что бы ему ни предложили. При этом известно, что самый конкурентный рынок в мире исповедует жесткие рыночные законы. О том, как продвигать российский товар в Китае, рассказала бренд-менеджер группы iMARS Айна Хамзина.

Эксперт, бренд-менеджер группы iMARS Айна Хамзина полагает, что выходить на рынок Поднебесной выгодно с продуктами для здорового питания, которые там сейчас популярны.

Помимо людей, следящих за собой, в Китае огромное число аллергиков ("спасибо" многолетним проблемам с экологией), людей с респираторными заболеваниями, проблемами, связанными с неправильным питанием. Поэтому тренд качественных экопродуктов превратился в настоящий мейнстрим. отмечает бренд-менеджер iMARS Айна Хамзина

Однако прежде чем выходить на рынок с товаром, стоит провести фокус-группу, перевести этикетку на китайский язык и адаптировать ее под китайский рынок. Также важно зарегистрировать собственную торговую марку. А уже затем заниматься вопросами сертификации, таможни и логистики, ценообразования.

Связываться с китайскими ритейлерами – себе дороже, поэтому вариант один – идти в онлайн-продажи. Три "быстрых черепахи" китайского e-commerce: Weibo, WeСhat и Taobao. WeСhat – это самое популярное приложение в Поднебесной, объединяющее функции мессенджера, сервиса блогов и публичных страниц, платежной системы. Он доступен и для иностранных юрлиц. Weibo - это сервис микроблогов в 500 млн юзеров, удобная площадка для таргетированной рекламы, в которой есть CRM-система для аналитики и сбора данных о пользователях. Taobao – самая крупная в Китае e-commerce площадка как для B2C, так и для C2C. Как резидент, так и нерезидент Китая может бесплатно зарегистрировать магазин на Taobao на физическое лицо комментирует эксперт iMARS

В компании также предостерегают экспортеров без опыта работы на рынке Поднебесной и не знающих китайского языка от заказа рекламы в местных маркетинговых агентствах.

iMARS – одна из ведущих коммуникационных групп со своим представительством в Пекине (ТОП-5 коммуникационного рейтинга НР2К), победитель ряда престижных отраслевых конкурсов, в т.ч. победитель PROBA AWARDS 2021. Среди клиентов: X5 Retail Group, "Агроэкспорт", РЭЦ, Айсберри, Unilever, Россельхозбанк, РЖД, СИБУР, Росатом, Ростуризм, Департамент туризма Москвы, Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы, и др. Президент компании Алексей Чуйкин.