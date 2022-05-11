Мишустин: более 2,5 млн заявок поступило на новые выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет

В кабмине РФ рассказали о соцвыплатах сразу за апрель и май.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о том, что более 2,5 млн заявок поступило на новые социальные выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет. Соответствующей информацией чиновник поделился на заседании кабинета министров. Он напомнил, что выплаты гражданам с невысокими доходами начинаются с сегодняшнего дня.

…На 3,5 млн детей, средства станут доставляться "Почтой России" или перечисляться на карты родителям, которые подали заявления через портал государственных услуг, многофункциональные центры или в ПФР Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

В текущем месяце денежные средства будут поступать на счета заявителей сразу за апрель и май.

Кабмин выделит 1,7 трлн рублей внебюджетным фондам на отсрочку уплаты страховых взносов.

Фото и видео: Правительство России