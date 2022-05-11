Кабмин выделит 1,7 трлн рублей внебюджетным фондам на отсрочку уплаты страховых взносов

Кабинет министров России выделит 1,7 трлн рублей отечественным внебюджетным фондам на отсрочку уплаты страховых взносов. Соответствующее заявление на правительственном заседании сделал премьер-министр Михаил Мишустин. Чиновник заметил, что денежные средства направляются в качестве компенсации в Фонды обязательного медицинского, социального страхования и Пенсионный фонд РФ.
В конце апреля правительство по поручению президента на год продлило для предприятий, поставляющих товары и услуги на внутренний рынок, сроки уплаты страховых взносов.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Новая антикризисная мера позволит обеспечить властям страны устойчивость учреждений, а также продолжить бесперебойное предоставление гражданам пенсий, социальных пособий, оказание пациентам бесплатной медицинской помощи.
Мишустин отметил важность выполнения задач по реализации имущества для пополнения бюджета.
Фото и видео: Правительство России
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