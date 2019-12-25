Мишустин отметил важность выполнения задач по реализации имущества для пополнения бюджета

Глава российского правительства Михаил Мишустин отметил важность выполнения задач по реализации государственных объектов и привлечения денежных средств для пополнения федерального бюджета. Премьер-министр призвал руководителя Росимущества Вадима Яковенко уделить особое внимание вопросу.
Хотел бы послушать, как в этом направлении идут дела, и в том числе чтобы вы доложили, как идет приватизация.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
В настоящее время в ведении Росимущества находится 2,6 млн предприятий, учреждений, земельных участков. По мнению чиновника, следует говорить о значительном массиве управленческого хозяйства, расположенном в различных регионах по стране. Еще одним важным направлением в работе профильного ведомства, по его словам, является цифровая трансформация.
Глава Росимущества отчитался о перевыполнении бюджетного задания.
Фото и видео: Правительство России
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