Мишустин отметил важность выполнения задач по реализации имущества для пополнения бюджета

Глава кабмина провел рабочую встречу с руководителем Росимущества.

Глава российского правительства Михаил Мишустин отметил важность выполнения задач по реализации государственных объектов и привлечения денежных средств для пополнения федерального бюджета. Премьер-министр призвал руководителя Росимущества Вадима Яковенко уделить особое внимание вопросу.

Хотел бы послушать, как в этом направлении идут дела, и в том числе чтобы вы доложили, как идет приватизация. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

В настоящее время в ведении Росимущества находится 2,6 млн предприятий, учреждений, земельных участков. По мнению чиновника, следует говорить о значительном массиве управленческого хозяйства, расположенном в различных регионах по стране. Еще одним важным направлением в работе профильного ведомства, по его словам, является цифровая трансформация.

Глава Росимущества отчитался о перевыполнении бюджетного задания.

Фото и видео: Правительство России