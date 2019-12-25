Вадим Яковенко рассказал о получении доходов от аренды земли и имущества.

Глава Росимущества отчитался о перевыполнении бюджетного задания. Информацией руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом поделился в рамках рабочей встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В прошлом году, действительно, агентству удалось добиться неплохих результатов. Мы принесли в казну 366 млрд рублей, перевыполнили бюджетное задание на 17%. Вадим Яковенко, глава Росимущества

Чиновник отметил, что российские доходы от распоряжения собственным имуществом приносят аренда федеральной собственности, аренда земель. Общая сумма дохода составила более 17 миллиардов рублей. По сравнению с 2020 годом показатель увеличился на 24%.

Глава ФТС измерил западные санкции против России в страницах.

Фото и видео: Правительство России