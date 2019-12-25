Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал мониторинг цен на продукты и лекарства в России. По словам главы кабмина, его начнут с 20 марта во всех регионах РФ.
Проведут мониторинг Минпромторг, ФНС, Росстат и коммуникационный центр правительства. Он пройдёт в каждой торговой сети и аптечной организации и коснётся продуктов питания, детских товаров, лекарственных средств. А также медицинских изделий, средств дезинфекции и индивидуальной защиты.
Ранее в России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса.
Видео: YouTube / Правительство России
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