Его проведут Минпромторг, ФНС, Росстат и коммуникационный центр правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал мониторинг цен на продукты и лекарства в России. По словам главы кабмина, его начнут с 20 марта во всех регионах РФ.

Проведут мониторинг Минпромторг, ФНС, Росстат и коммуникационный центр правительства. Он пройдёт в каждой торговой сети и аптечной организации и коснётся продуктов питания, детских товаров, лекарственных средств. А также медицинских изделий, средств дезинфекции и индивидуальной защиты.

Ранее в России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса.

Видео: YouTube / Правительство России