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За год спрос на азиатские продукты в Петербурге вырос в три раза
Сегодня, 8:29
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За год спрос на азиатские продукты в Петербурге вырос в три раза

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На 12% увеличились продажи соусов.

В петербургских магазинах становится все больше азиатских продуктов, вместе с этим растет и спрос на них. Об этом пишет "Деловой Петербург". 

Северная столица вошла в топ-5 регионов по увеличению спроса на еду из Азии в I квартале текущего года. На 12% выросли продажи соусов и на столько же – ингредиентов для блюд этой кухни. А на сервисе Ozon fresh среди самых популярных товаров у горожан – лапша "Sen Soy Premium пшеничная Udon" и лапша быстрого приготовления "Doshirak Чан Рамен". 

Азиатские поставщики охотно работают с российским рынком. Представлены товары как импортного производства, из Таиланда и Южной Кореи, так и отечественные аналоги. 

Ранее мы сообщили о том, что в петербургских магазинах обнаружили курицу, зараженную сальмонеллой. Бактерии были найдены в образцах мяса, приобретенного в точках на улице Васи Алексеева и Ленинском проспекте. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: азиатская еда, магазины
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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