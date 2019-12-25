За год спрос на азиатские продукты в Петербурге вырос в три раза

На 12% увеличились продажи соусов.

В петербургских магазинах становится все больше азиатских продуктов, вместе с этим растет и спрос на них. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Северная столица вошла в топ-5 регионов по увеличению спроса на еду из Азии в I квартале текущего года. На 12% выросли продажи соусов и на столько же – ингредиентов для блюд этой кухни. А на сервисе Ozon fresh среди самых популярных товаров у горожан – лапша "Sen Soy Premium пшеничная Udon" и лапша быстрого приготовления "Doshirak Чан Рамен".

Азиатские поставщики охотно работают с российским рынком. Представлены товары как импортного производства, из Таиланда и Южной Кореи, так и отечественные аналоги.

Ранее мы сообщили о том, что в петербургских магазинах обнаружили курицу, зараженную сальмонеллой. Бактерии были найдены в образцах мяса, приобретенного в точках на улице Васи Алексеева и Ленинском проспекте.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)