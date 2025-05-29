Ущерб, нанесенный правообладателю бренда, составил предварительно около 3 млн рублей.

В Нефтеюганске выявили в двух магазинах свыше 600 единиц одежды и обуви с признаками подделки. Об этом сообщили в пресс-службе городского ОМВД России.

По данным следствия, сертификаты, подтверждающие качество данной продукции, у владельцев магазинов отсутствовали. Ущерб, нанесенный правообладателю бренда, составил предварительно около 3 млн рублей. В отношении владельцев торговых точек возбуждены уголовные дела.

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Видео: Полиция Нефтеюганска