В Нефтеюганске выявили в двух магазинах свыше 600 единиц одежды и обуви с признаками подделки. Об этом сообщили в пресс-службе городского ОМВД России.
По данным следствия, сертификаты, подтверждающие качество данной продукции, у владельцев магазинов отсутствовали. Ущерб, нанесенный правообладателю бренда, составил предварительно около 3 млн рублей. В отношении владельцев торговых точек возбуждены уголовные дела.
Ранее мы сообщали, что в Томске разыскивают виновных в незаконной рубке более 3000 деревьев.
Видео: Полиция Нефтеюганска
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