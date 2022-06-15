Мишустин: Более 300 мер вошло в план первоочередных действий по поддержке экономики на фоне санкций

Премьер рассказал о том, что экономика адаптируется к санкционному давлению.

Более 300 мер вошло в план первоочередных действий по поддержке экономики на фоне западного санкционного давления. Об этом сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин. Чиновник отметил реализацию первоочередных мероприятий. По мнению специалиста, антироссийские выпады ударили по глобальным рынкам, которые еще не полностью оправились после пандемии коронавирусной инфекции.

Михаил Мишустин считает, что в настоящее время у России достаточно собственных ресурсов для развития, несмотря на попытки Запада помешать этому процессу. Михаил Мишустин уверил коллег в том, что основная цель работы кабинета министров на текущий момент - это обеспечение экономического суверенитета страны. При этом экономика плавно адаптируется к ограничениям.

Часть принятых мер рассчитаны на краткосрочную перспективу, что дает возможность бизнесу оперативно предпринять необходимые действия: построить торговые цепочки, найти новых поставщиков, сдвинуть сроки выполнения обязательств. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Правительство направит более 63 млрд рублей на обеспечение горячего питания в школах России.

Фото и видео: Правительство России