  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:00
55
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мирра Андреева вышла в третий круг US Open

0 0

Пятая ракетка мира обыграла Потапову во втором круге турнира.

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий раунд Открытого чемпионата США.

Во втором раунде турнира соперницей пятой ракетки мира была соотечественница Анастасия Потапова. Андреева добилась уверенной победы со счетом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 17 минут. В третьем круге US Open россиянка сыграет с представительницей США Тейлор Таунсенд.

Ранее мы сообщали, что Александрова вышла во второй круг US Open.

Видео: YouTube / US Open Tennis Championships

Теги: us open, wta, анастасия потапова, мирра андреева
Категории: Лента новостей, Спорт, Новости России, Теннис,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии