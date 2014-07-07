Мирра Андреева вышла в третий круг US Open

Пятая ракетка мира обыграла Потапову во втором круге турнира.

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий раунд Открытого чемпионата США.

Во втором раунде турнира соперницей пятой ракетки мира была соотечественница Анастасия Потапова. Андреева добилась уверенной победы со счетом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 17 минут. В третьем круге US Open россиянка сыграет с представительницей США Тейлор Таунсенд.

Ранее мы сообщали, что Александрова вышла во второй круг US Open.

Видео: YouTube / US Open Tennis Championships