Мировой энергетический конгресс 2022 года пройдёт в Петербурге

Крупнейшее мероприятие пройдет с 11 по 15 июня.

В Петербурге в 2022 году состоится 25-й Мировой энергетический конгресс. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики России.

Крупнейшее мероприятие пройдет с 11 по 15 июня. Отметим, что заявку на право проведения конгресса также подавали США и Португалии.

Мировой энергетический конгресс проводится раз в три года, объединяет более 90 стран и завоевал авторитет одного из важнейших событий в мировой энергетике. Постоянным местом расположения центрального офиса МИРЭС является Лондон. В ноябре 2016 года главой РНК МИРЭС был избран министр энергетики РФ Александр Новак. Министерство энергетики.

Глава Минэнерго поблагодарил представителей национальных комитетов Мирового энергетического совета за предоставленную Петербургу возможность. По мнению Александра Новака, производственный потенциал Северной столицы, развитая инфраструктура и организационный опыт России позволят провести конгресс на самом высоком уровне.

Видео: YouTube.com/World Energy Council