Миротворцы ОДКБ за сутки взяли под охрану еще пять объектов в Казахстане

В настоящее время разрабатывается план по передаче охраняемых объектов правоохранительным органам республики.

Миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за последние сутки взяли под охрану еще пять социально-значимых объектов в Казахстане. Об этом сообщил командующий силами Андрей Сердюков.

В целом, отметил он, фаза контртеррористической операции пройдена. По словам Сердюкова, на всей территории республики ситуация стабильная. Основную миссию миротворческого контингента можно назвать завершенной, заявил командующий

В настоящее время командованием коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно с Минобороны Республики Казахстан разрабатывается план по передаче охраняемых миротворцами объектов правоохранительным органам страны. Андрей Сердюков, командующий коллективными миротворческими силами

После того, как миротворцы выполнят все поставленные задачи, они вернутся обратно в свои страны вместе с техникой, заверил Сердюков.

Напомним, 11 января в ходе своего выступления перед депутатами парламента Казахстана Токаев заявил, что миротворцы ОДКБ покинут территорию республики через два дня. Этот процесс займет не более десяти суток. Вывод сил будет осуществлен в несколько этапов.

Ранее Госдеп США прокомментировал вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана.

Видео: Минобороны РФ