Так, предлагается, в частности, не учитывать при расчете среднедушевого дохода семьи, суммы государственных пособий.

В понеденльник, 12 ноября, Минтруд изменит правила выплат на первого и второго ребенка. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Так, предлагается, в частности, не учитывать при расчете среднедушевого дохода семьи, суммы государственных пособий.

При расчете среднедушевого дохода семьи не учитываются суммы государственных пособий, назначаемых гражданам, имеющим детей в соответствии с Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", а также ежемесячных выплат, осуществляемых в соответствии с настоящим федеральным законом говорится в сообщении

Известно, соответствующие поправки вступают в силу с 1 января 2019 года.

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