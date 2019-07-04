Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий

Ведомство планирует, что обновленный приказ вступит в силу с 1 января 2021 года.

Минтруд выпустил новый перечень работ и должностей, запрещенных для женщин в России. Об этом сообщает РБК. Документ заменит утвержденный почти 20 лет назад список из 456 видов работ, недоступных для женщин.

По информации РБК, 8 июня Минтруд предоставил документ на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Координатором комиссии выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Всего в перечне перечислены 98 видов работ и должностей, на которых применение труда женщин ограничено. Ведомство планирует, что обновленный приказ вступит в силу с 1 января 2021 года.



После пересмотра перечня Минтруд предложил снять запрет на работу водителем автомобиля, парашютистом, машинистом электропоезда, слесарем по ремонту автомобилей, рыбаком прибрежного лова и подледном лове рыбы на закидных неводах, трактористом-машинистом сельскохозяйственного производства и другие.

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