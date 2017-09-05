Минтранс меняет правила тотального досмотра в метро из-за неоднозначного толкования

Министерство транспорта выступило с инициативой проводить только выборочный досмотр пассажиров в метрополитене. Ведомство, таким образом, отказывается от тотального досмотра из-за неоднозначного толкования действующих правил.

В понедельник, 4 сентября, министерство транспорта России выступило с инициативой введения выборочного осмотра пассажиров метрополитена. Ведомство предлагает новый порядок обследования горожан и их груза перед входом в "перевозочный сектор зоны транспортной безопасности".

Обследование должны проводить при помощи стационарных и ручных металлодетекторов и средств радиационного контроля. Если аппараты срабатывают, то выборочно проводить более тщательную проверку при помощи других средств. При этом пассажиру должен выложить на лоток предметы с металлом: телефоны, планшеты, ключи и так далее. А багаж поставить на транспортер рентгенотелевизионной установки.

Ведомство считает, что нужно внести поправки в текущее законодательство, так как действующие правила были неоднозначно истолкованы. Видимо, речь идет о введенных в петербургском метрополитене мерах досмотра. Который собрали огромные очереди на вход в вестибюли. Ранее Piter.tv сообщал, что метро отчиталось о неудаче "тотального" досмотра пассажиров.