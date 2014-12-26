Минсельхоз ожидает бюджетную поддержку АПК в 2024 году на уровне около 500 млрд рублей

Николай Патрушев рассказал о бюджетных ожиданиях для отрасли.

Российское министерство по сельскому хозяйству ожидает государственную поддержку от федерального бюджета для агропромышленного сектора страны в 2024 году на уровне около 500 миллиардов рублей. Соответствующее заявление в ходе выступления на правительственном часе в осенней сессии пленарного заседания от 20 сентября в Государственной Думе сделал глава профильного ведомства Николай Патрушев. Чиновник уточнил, что показатели сопоставимы с предыдущими годами.

В 2024 году объем бюджета, я надеюсь, будет не меньше, чем по предыдущему году. Мы сейчас ведем активную работу с Минфином, чтобы определить конечные цифры. Порядка 500 млрд рублей в целом будет направлено. Ниолай Патрушев, глава Минсельхоза РФ

Выдача льготных кредитов аграриям возобновится к концу сентября.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ