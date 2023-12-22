Патрушев заявил, что Украина стоит за терактом в "Крокус Сити Холле"

Секретарь Совета безопасности ответил на вопрос, кто причастен к теракту.

Украина стоит за терактом в "Крокус Сити Холле". Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Его слова приводит Telegram-канал SHOT.

Отвечая на вопрос журналистов, стоит ли за терактом в концертном зале Украина или ИГИЛ*, Патрушев заявил, что за этим стоит Украина.

Напомним, инцидент произошел вечером 22 марта в Красногорске. Перед концертом в "Крокус Сити Холле" в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и устроили стрельбу. Они также бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, в результате теракта погибли 139 человек.

Ранее Путин заявил, что организаторы теракта в "Крокусе" хотели посеять панику.

Видео: Telegram / SHOT

* – террористическая организация, запрещенная в РФ