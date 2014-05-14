Минсельхоз предлагает отменить пошлину на ввоз говядины и свинины

В настоящее время за импорт зарубежной продукции компании платят сбор 15 и 25% соответственно.

Минсельхоз обратился в аппарат правительства РФ с предложением об отмене пошлины на ввоз в страну замороженной говядины и свинины. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на письмо ведомства.

Сейчас компании за ввоз зарубежной продукции платят сбор, который составляет 15 и 25% соответственно. В ведомстве предложили установить квоту в 200 тыс. тонн для каждого вида мяса. В Минсельхозе считают, что отмена пошлин поможет стабилизировать цены на мясо на внутреннем рынке.

Отмечается, что России может не хватить собственных ресурсов для обеспечения потребностей в свинине. Дело в том, что в сентябре ее производство сократилось из-за вспышек африканской чумы свиней (АЧС) в ряде регионов. По этой причине в 2022 году поставки пострадавшие предприятия могут сократить на 200 тыс. тонн.

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