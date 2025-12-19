Минпромторг готов существенно снизить цену первых партий российских самолетов

Антон Алиханов прокомментировал ситуацию в гражданской авиации.

Российское министерство по промышленности и торговли готово существенно снизить цену первых партий отечественных самолетов. Соответствующее заявление сделал глава профильного ведомства из федерального правительства Антон Алиханов, выступая перед законодателями в Государственной думе страны. Чиновник уточнил, что решение принимается совместно с представителями авиационной отрасли.

Мы провели достаточно подробную работу с "Аэрофлотом", с другими потребителями, и существенно готовы снижать цену от той фактической, которая складывается на первой партии. Сейчас мы делаем упор на увеличение предложения новых моделей, как отечественных марок, так и локализованных иностранных производителей. Антон Алиханов, глава Минпромторга РФ

Эксперт добавил, что в настоящее время авиапредприятия занимаются оптимизацией своих затрат для снижения стоимости воздушных бортов. Для этого компании реализуют программу повышения производительности труда. Дополнительно Минпромторг России с федеральным правительством оценивают возможность расширения портфеля заказов на самолеты на более длительный срок для планирования конечной стоимости продукции. Упор делается на росте предложения по новым моделям гражданской авиации от российских и иностранных производителей на внутреннем рынке.

Фото: официальный сайт Государственной думы России