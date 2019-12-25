Минпромторг: Россия арендовала у Египта участок под промзону на 49 лет

Роман Чекушов сообщил о поездке делегации на площадку.

Режим налогообложения и таможенных пошлин для российских компаний-участников Российской промышленной зоны (РПЗ) на территории Египта является уникальным. Соответствующее заявление журналистам по результатам рабочей поездки на площадку сделал заместитель руководителя министерства по промышленности и торговле Роман Чекушов. Чиновник из федерального правительства уточнил, что режим закреплён в межправительственном соглашении и не подлежит изменению в течение 49 лет. Именно на такой срок наша страна взяла участок в аренду.

Зона будет размещена в городе Айн-Сохна, это Суэцкий залив Красного моря, южная часть Суэцкого канала. Прекрасное логистическое расположение. Полностью все инженерные коммуникации подведены к территории границы земельного участка.. Роман Чекушов, замглавы Минпромторга

Напомним, что в понедельник и вторник российская делегация бизнесменов и представителей торгово-промышленных палат во главе с вице-премьером страны Алексеем Оверчуком совершила официальный рабочий визит на площадку промышленной зоны РФ в Египте. Все делегаты отметили полную оснащённость инфраструктурой и наличие качественных подъездных путей. Речь идет о доступности автомобильной трассы "Суэц-Хургада", к которой примыкает арендованный земельный участок, а также железнодорожные пути.

Минпромторг: объем параллельного импорта за два месяца упал до $1,4-1,5 млрд.

Фото: pxhere.com