Минприроды считает Ленобласти экологически чистым регионом России

Как гласит статистика, ни в одном городе Ленинградской области не зафиксировано высокого уровня загрязнения.

На официальном сайте Минприроды появился доклад "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2017 году". Здесь содержится информация об экологических показателях регионов РФ, воздухе и уровне загрязняющих веществ.

Согласно статистике, ни в одном городе Ленинградской области не зафиксировано высокого уровня загрязнения.

В свою очередь, городами-лидерами по количеству загрязняющих веществ, которые отходят от стационарных источников загрязнения, являются Норильск (Красноярский край), Череповец (Вологодская область), Новокузнецкий (Кемеровская область), Липецк (Липецкая область).