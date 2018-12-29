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Минприроды считает Ленобласти экологически чистым регионом России
Сегодня, 16:46
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TretyakovaS

Минприроды считает Ленобласти экологически чистым регионом России

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Как гласит статистика, ни в одном городе Ленинградской области не зафиксировано высокого уровня загрязнения.

На официальном сайте Минприроды появился доклад "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2017 году". Здесь содержится информация об экологических показателях регионов РФ, воздухе и уровне загрязняющих веществ. 

Согласно статистике, ни в одном городе Ленинградской области не зафиксировано высокого уровня загрязнения. 

В свою очередь, городами-лидерами по количеству загрязняющих веществ, которые отходят от стационарных источников загрязнения, являются Норильск (Красноярский край), Череповец (Вологодская область), Новокузнецкий (Кемеровская область), Липецк (Липецкая область).

Теги: минприроды, новости петербурга, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Выборг,

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