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Минобороны: российские войска отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ

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Потери противника составили до 350 военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили две контратаки штурмовых групп украинских войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук.

Российские войска отразили контратаки штурмовых групп 53 механизированной бригады и штурмовой бригады "Лють". Кроме того, подразделения группировки "Центр" нанесли поражение формированиям семи бригад противника в районах населенных пунктов Торецк, Калиново, Гродовка, Новгородское, Русин Яр и Дружба. Потери ВСУ составили до 350 военнослужащих, один танк, один бронетранспортер М-113.

Ранее Минобороны опубликовало кадры обезвреживания беспилотника ВСУ "Баба Яга".

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, контратаки, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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