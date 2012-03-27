Минобороны: российские войска отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ

Потери противника составили до 350 военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили две контратаки штурмовых групп украинских войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук.

Российские войска отразили контратаки штурмовых групп 53 механизированной бригады и штурмовой бригады "Лють". Кроме того, подразделения группировки "Центр" нанесли поражение формированиям семи бригад противника в районах населенных пунктов Торецк, Калиново, Гродовка, Новгородское, Русин Яр и Дружба. Потери ВСУ составили до 350 военнослужащих, один танк, один бронетранспортер М-113.

Ранее Минобороны опубликовало кадры обезвреживания беспилотника ВСУ "Баба Яга".

Видео: Минобороны России