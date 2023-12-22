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Минобороны: российские войска нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ

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Потери противника составили до 120 военнослужащих и две боевые бронированные машины.

Вооруженные силы России нанесли поражение живой силе и технике двух бригад украинских войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев.

Поражение живой силе и технике мехбригады и бригады территориальной обороны противника нанесли в районах Старомайорского и Урожайного. Кроме того, российские войска заняли более выгодные рубежи. Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, одна гаубица М777, четыре склада с боеприпасами, одна станция радиоэлектронной борьбы "Анклав".

Ранее в Минобороны сообщили, что специалисты поисково-спасательной группы продолжают выполнять задачи на Северодонецком направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, живая сила, минобороны россии, поражение, техника
Категории: Лента новостей, Новости России,

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