Минобороны: специалисты поисково-спасательной группы продолжают выполнять задачи на Северодонецком направлении

Cпециалисты поисково-спасательной группы продолжают выполнять задачи на Северодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
На опубликованном видео российские войска оказывают поддержку экипажам штурмовой и армейской авиации в зоне проведения спецоперации. Они используют вертолет Ми-8ПСГ для выполнения задач. В военном ведомстве отметили, что данное подразделение включает в себя группу огневой поддержки и медицинского работника.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили восемь контратак штурмовых групп ВСУ.
Видео: Минобороны России
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