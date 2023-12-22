Минобороны: специалисты поисково-спасательной группы продолжают выполнять задачи на Северодонецком направлении

Данное подразделение включает в себя группу огневой поддержки и медицинского работника.

Cпециалисты поисково-спасательной группы продолжают выполнять задачи на Северодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На опубликованном видео российские войска оказывают поддержку экипажам штурмовой и армейской авиации в зоне проведения спецоперации. Они используют вертолет Ми-8ПСГ для выполнения задач. В военном ведомстве отметили, что данное подразделение включает в себя группу огневой поддержки и медицинского работника.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили восемь контратак штурмовых групп ВСУ.

Видео: Минобороны России