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Минобороны: специалисты поисково-спасательной группы продолжают выполнять задачи на Северодонецком направлении

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Данное подразделение включает в себя группу огневой поддержки и медицинского работника.

Cпециалисты поисково-спасательной группы продолжают выполнять задачи на Северодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На опубликованном видео российские войска оказывают поддержку экипажам штурмовой и армейской авиации в зоне проведения спецоперации. Они используют вертолет Ми-8ПСГ для выполнения задач. В военном ведомстве отметили, что данное подразделение включает в себя группу огневой поддержки и медицинского работника.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили восемь контратак штурмовых групп ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: минобороны россии, поисково-спасательная служба, северодонецкое направление
Категории: Лента новостей, Новости России,

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