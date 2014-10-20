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Минобороны: российские войска нанесли поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ

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Также российские войска уничтожили два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества.

Вооруженные силы России нанесли поражение живой силе и технике трех бригад украинских войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск "Днепр" Роман Кодрян.

Пораажение живой силе и технике трех бригад противника нанесли в районах Новоданиловки, Куйбышево и Новотягинки. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, восемь автомобилей, две гаубицы М777, САУ "Гвоздика" и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель". Также российские войска уничтожили два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-30.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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