Минобороны: российские беспилотники скорректировали огонь высокоточного оружия по колонне техники ВСУ

Координаты обнаруженных целей были переданы на пункт управления.

Беспилотники ВКС России скорректировали огонь высокоточного оружия по колонне техники украинских войск. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ходе выполнения полетного задания расчет беспилотной авиации обнаружил колонну военной техники ВСУ, которая совершала марш. Координаты обнаруженных целей были переданы на пункт управления. После этого российские войска нанесли удар высокоточным вооружением по технике противника.

Также в военном ведомстве отметили, что задействованные в рамках выполнения задач спецоперации беспилотники осуществляют разведку и корректировку огня.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов ТОС-1 "Солнцепек".

Видео: Минобороны России