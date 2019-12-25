Минобороны раскрыло подробности перехвата эсминца Defender в Черном море

Все действия контролировались через НЦУО и Шойгу.

Замглавы Минобороны России Андрей Картаполов раскрыл некоторые подробности, связанные с инцидентом с британским эсминцем Defender в акватории Черного моря. Он поделился ими в интервью изданию "Аргументы и факты".

По словам Картаполова, российский бомбардировщик Су-24М выпустил несколько бомб менее чем в одном километре от надводного судна.

Наш Су-24М выполнил предупредительное бомбометание авиабомбами калибра 250 кг по курсу движения эсминца на расстоянии от корабля менее одного километра. Для иностранного экипажа в этом ничего хорошего не было. Андрей Картаполов, замминистра обороны РФ

Он отметил, что все действия контролировались через Национальный центр управления обороной и лично главой Министерства обороны Сергеем Шойгу. По словам Картаполова, решения принимались согласно сложившейся на тот момент обстановке.

Он также объяснил, почему британский эсминец было невозможно вытолкать за водную госграницу РФ с помощью корабля. По словам Картаполова, сторожевое судно проигрывало Defender по водоизмещению, поэтому вряд ли смогло бы справиться с ним.

Напомним, Министерство обороны России 23 июня заявило, что британский эсминец Defender незаконно вошел в район Черного моря, который относится к территории РФ. Российские военные совершили ряд предупредительных выстрелов, после чего надводное судно покинуло воды России.

Ранее в МИД России назвали Черное море зоной опасного противостояния.

Фото: Минобороны РФ