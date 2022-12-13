Минобороны показало кадры пуска снаряда РСЗО "Торнадо-С" по цели в зоне СВО

Военнослужащий рассказал о работе боевого расчета на СВО.

Российское министерство по обороне показало кадры пуска реактивного снаряда системы залпового огня "Торнадо-С" по цели противника в ходе специальной военной операции. Командир расчета боевой машины Евгений рассказал журналистам о том, что чаще всего военнослужащим приходится атаковать технику, поставленную ВСУ коллективным Западом.

Цели разнообразные, от скоплений личного состава до HIMARS. Поражали всё. Мы получаем команду от командира батареи, она приходит на аппаратуру, на компьютер, мы эту цель обрабатываем, и машина автоматически сама начинает наводиться на цель. Евгений, командир "Торнадо"

Эксперт пояснил, что "Торнадо-С" не дает ВСУ возможности нанести ответный удар, так как российский расчет действует в сражении оперативнее и думает о сохранении жизни своих людей. Он напомнил, что работа артиллерии помогает силам пехоты, которая находится ближе к линии соприкосновения с противником. В опубликованном в социальных сетях видео пресс-служба министерства по обороне показало работу боевой машины, которая стояла на замаскированной позиции, а также сам процесс загрузки на технику расчета. Далее экипажи выехали на огневую точку и навели оружие на цель ВСУ. По завершению залпа одним 300-миллиметровым реактивным снарядом "Торнадо" уходит обратно в лес.

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Фото и видео: Минобороны России