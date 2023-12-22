Минобороны показало кадры боевой работы операторов FPV-дронов

Операторы снаряжают дроны боеприпасами.

Минобороны показало видео боевой работы операторов FPV-дронов группировки войск "Север" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах операторы снаряжают дроны боеприпасами, после чего отправляют их в сторону противника. К устанавливаемым снарядам относятся гранаты и выстрелы от гранатометов. В военном ведомстве отметили, что все специалисты расчетов беспилотной авиации прошли обучение.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы истребителя Су-30см.

Видео: Минобороны России