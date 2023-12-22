Минобороны показало кадры боевой работы операторов FPV-дронов

Минобороны показало видео боевой работы операторов FPV-дронов группировки войск "Север" в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах операторы снаряжают дроны боеприпасами, после чего отправляют их в сторону противника. К устанавливаемым снарядам относятся гранаты и выстрелы от гранатометов. В военном ведомстве отметили, что все специалисты расчетов беспилотной авиации прошли обучение.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы истребителя Су-30см.
Видео: Минобороны России
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