Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град"

Минобороны показало видео боевой работы расчетов РСЗО "Град" в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах российские артиллеристы уничтожили боевую технику и скопления живой силы украинских войск. Боевые действия велись в приграничном районе Курской области. В них принимали участие военнослужащие группировки войск "Север".
Ранее мы сообщали, что экипажи танков Т-72Б3М группировки "Запад" уничтожили укрепленные позиции ВСУ.
Видео: Минобороны России
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