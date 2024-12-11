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Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град"

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Боевые действия велись в приграничном районе Курской области.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов РСЗО "Град" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы уничтожили боевую технику и скопления живой силы украинских войск. Боевые действия велись в приграничном районе Курской области. В них принимали участие военнослужащие группировки войск "Север".

Ранее мы сообщали, что экипажи танков Т-72Б3М группировки "Запад" уничтожили укрепленные позиции ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, курская область, минобороны россии, рсзо град
Категории: Лента новостей, Новости России,

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