Минобороны: подразделения войск РХБЗ продолжают тренировки в тыловом районе зоны спецоперации

В тренировках принимают участие огнеметные подразделения группировки войск "Запад".

Подразделения войск РХБЗ продолжают тренировки в тыловом районе зоны спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В тренировках принимают участие огнеметные подразделения группировки войск "Запад". Перед выполнением боевых задач военнослужащие проходят полный курс боевой и тактической подготовки. По словам командира огнеметного взвода с позывным "Магас", после тренировок бойцы знают, как работать на передовой.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей танков Т-80БВМ.

Видео: Минобороны России