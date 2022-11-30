Минобороны: под Днепропетровском уничтожили крупный склад со снарядами HIMARS

Игорь Конашенков рассказал о работе на СВО авиации, ракетных войск и артиллерии.

В российском министерстве по обороне рассказали о том, что за последние сутки проведения специальной военной операции под городом Днепропетровском (Днепр) военные уничтожили крупный склад со снарядами американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленных киевскому режиму в качестве военной помощи со стороны стран коллективного Запада. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 30 ноября сделал официальный представитель профильного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ подчеркнул, что оперативно-тактическая и армейская авиация Воздушно-космичесих сил РФ уничтожила крупный склад группировки украинских войск "Хортица". Кроме снарядов для HIMARS, там же хранились боевые припасы для "Ураганов", барражирующие снаряды и припасы для других артиллерийских систем противника.

Нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 157 районах. В районе города Днепропетровск уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ "Хортица". Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили девять украинских беспилотников.

Фото и видео: Минобороны России