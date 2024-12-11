Минобороны опубликовало кадры поражения бронемашины ВСУ дронами "Рубикона"

В социальных сетях российским министерством по обороне опубликованы кадры поражения боевой бронированной машины Вооруженных сил Украины. Боевая задача была выполнена расчетом отечественных FPV-дронов при разведывательном подразделении от испытательного центра беспилотных технологий "Рубикон". Средства объективного контроля зафиксировали успех прямого попадания по объекту противника.
Несмотря на противодействие систем радиоэлектронной борьбы, расчетами FPV-дронов центра "Рубикон" автомобильная техника ВСУ была уничтожена.
пресс-служба Минобороны России
Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-25.
Фото и видео: Минобороны России
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