  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:38
134
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны опубликовало кадры поражения бронемашины ВСУ дронами "Рубикона"

0 0

Дроны "Рубикона" выполнили задачу в ходе СВО.

В социальных сетях российским министерством по обороне опубликованы кадры поражения боевой бронированной машины Вооруженных сил Украины. Боевая задача была выполнена расчетом отечественных FPV-дронов при разведывательном подразделении от испытательного центра беспилотных технологий "Рубикон". Средства объективного контроля зафиксировали успех прямого попадания по объекту противника.

Несмотря на противодействие систем радиоэлектронной борьбы, расчетами FPV-дронов центра "Рубикон" автомобильная техника ВСУ была уничтожена.

пресс-служба Минобороны России

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-25.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, минобороны, рубикон, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии