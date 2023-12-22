Минобороны: огнеметные системы "Солнцепек" уничтожили блиндажи с бронетехникой ВСУ на Купянском направлении

Пуски снарядов были проведены на расстоянии более 4,5 километра.

Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-А1 "Солнцепек" уничтожили укрепленные блиндажи с бронетехникой украинских войск на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Пуски снарядов были проведены на расстоянии более 4,5 километра. В военном ведомстве отметили, что стрельба ведется с использованием современных программных систем топогеодезической привязки. Поразив назначенные цели, расчеты провели смены боевых позиции и оперативно перезарядили установки.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили три атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Видео: Минобороны России