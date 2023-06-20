Минобороны: один из Су-25 совершил уже более 230 вылетов на поражение противника

Военные показали подготовку к вылетам в зоне СВО.

Один из российских самолетов-штурмовиков Су-25 от Воздушно-космических сил в ходе выполнения задач специальной военной операции совершил уже более 230 боевых вылетов на поражение противника. Об этом рассказали представители министерства по обороне. Специалисты опубликовали демонстрационный ролик, на котором запечатлена подготовка бортов и летчиков к выполнению очередного задания. В кадре можно заметить подвеску вооружения, в частности - самых мощных отечественных неуправляемых авиационных ракет (НАР) С-25, а также установку картриджей с патронами ложных тепловых целей. После этого камера зафиксировала вылет пилотов в зоне СВО, запуск ракет по целям и возвращение самолетов к месту временного базирования, расположенного на аэродроме. Военнослужащие уточнили, что на борту одного из штурмовиков были нанесены 23 белые звезды. Каждая из них означает 10 боевых вылетов.

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Фото и видео: Минобороны России