Шойгу рассказал о помощи армии регионам в борьбе с пандемией коронавируса.

Минобороны России выделило 350 коек в регионах для борьбы с COVID-19. Об этом на селекторном совещании рассказал глава профильного ведомства Сергей Шойгу. В интересах субъектов страны армия дополнительно передала порядка 60,5 тонн кислорода. Сейчас вопрос находится на особом контроле у руководства.

Всего построено 30 многофункциональных медицинских центров, 10 из них - для субъектов Российской Федерации. Кроме того, в 70 военно-медицинских организациях для лечения гражданских лиц развёрнуто более 1300 коек. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Напомним, что 2020 году российская армия построила и передала в эксплуатацию 16 многофункциональных медицинских центров. В них оказывается помощь от коронавируса не только военнослужащим, но и местному населению.

Минобороны сообщило об испытаниях двух перспективных учебных самолетов.

Фото: Piter.tv