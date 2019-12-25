  1. Главная
Минобороны РФ сообщило об освобождении Первое Мая в ДНР
Сегодня, 12:35
Задача на СВО выполнена бойцами "Центра".

Вооруженные силы России продолжили успешное продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Военнослужащие нашей страны 27 августа августа успешно освободили из-под контроля армии киевского режима населенный пункт Первое мая, расположенное на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали официальные представители пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве заметили, что задачи успешно выполнены представителями "Центральной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции.

Потери украинских вооруженных формирований составили более 400 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и пять артиллерийских орудий.

пресс-служба Минобороны России

Дополнительно "Центр" нанес поражение формированиям четырех механизированных, трех десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады территориальной обороны и двух бригад национальной гвардии противника, размещенных в районах населенных пунктов Новотроицкое, Красноармейск, Доброполье, Торецкое, Кутузовка, Родинское, Димитров, Золотой Колодезь и Новониколаевка в ДНР.

Фото: Минобороны России

