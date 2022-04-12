Минобороны РФ сообщило о срыве попытки украинских националистов вырваться из Мариуполя

Игорь Конашенков рассказал о том, что ВС РФ уничтожила около 50 националистов, еще 42 человека сдались в плен.

В российском министерстве по обороне сообщили о срыве попытки украинских националистов вырваться с территории украинского города Мариуполя. Соответствующее заявление в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 12 апреля сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-майор РФ подчеркнул, что в результате операции Вооруженные силы России ликвидировали до 50 местных боевиков, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей. А 42 человека сложили оружие и сдались в плен. Миссия проводилась при поддержке авиации и артиллерии ВС РФ.

11 апреля, в Мариуполе в темное время суток окруженные на территории завода "Ильича" остатки подразделений украинских войск предприняли безуспешную попытку вырваться из города…Ударами авиации и артиллерии данная попытка прорыва была сорвана. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт объяснил, что группа украинских военнослужащих с общей численностью до 100 человек на бронетехнике пыталась в рамках сражения прорваться с территории "Азовстали". Они намеревались покинуть город в северном направлении.

Фрегат "Адмирал Эссен" уничтожил беспилотник Bayraktar у берегов Крыма.

Фото и видео: Минобороны России

