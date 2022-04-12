Фрегат "Адмирал Эссен" уничтожил беспилотник Bayraktar у берегов Крыма

ЗРК "Штиль" выпустил по дрону противника две ракеты.

Российский фрегат "Адмирал Эссен", находящийся на вооружении у Черноморского флота ВМФ России, уничтожил украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar турецкого производства около крымского побережья. Об этом журналистами сообщили в министерстве по обороны. Эксперты пояснили, что экипаж боевого корабля выпустил с борта две корабельные ракеты при помощи зенитного ракетного комплекса "Штиль".

В военном ведомстве пояснили, что беспилотник противника осуществлял разведку действий кораблей Черноморского флота России, а также береговых и наземных позиций боевой техники Вооруженных сил России, расположенных на территории полуострова и в южной части соседнего государства - Украины. Военные уточнили, что дрон ликвидирован в зоне действия кораблей Черноморского флота.

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Фото и видео: Минобороны России