Минобороны РФ: российские войска уничтожили более 70 военных и два танка на Донецком направлении

Сообщается, что на данном направлении продолжаются успешные наступательные действия российских подразделений.

Вооруженные силы России уничтожили более 70 военных и два танка на Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По словам представителя военного ведомства, на Донецком направлении продолжаются успешные наступательные действия российских подразделений. Кроме того, на Южно-Донецком направлении российские войска сорвали попытку украинских войск провести контратаку в направлении населенного пункта Никольское (ДНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные сбили два украинских самолета и два вертолета.

Видео: Минобороны России